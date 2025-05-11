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Европа хочет быть на переговорах по Украине — МИД Франции
Во Франции отреагировали на предложение Путина о прямых переговорах с Украиной.
Страны Европы изъявили желание участвовать в переговорах между Россией и Украиной, которые могут пройти в Стамбуле, однако только при достижении предыдущего перемирия.
Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.
«Конечно, при условии, что будет предварительно достигнуто перемирие», — подчеркнул Барро, отвечая на вопрос о присутствии европейских стран на возможных переговорах.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил прямые переговоры между Киевом и Москвой «без предварительных условий». Европейские и американские чиновники считают, что сначала должно быть немедленное и безусловное прекращение огня.
В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир ожидает от Путина «однозначного решения» о немедленном прекращении огня.
Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что сначала Москва согласится на прекращение огня, а потом уже будут реальные переговоры.
Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже считает, что «пока говорит оружие, не может быть переговоров».
Спецпредставитель президента США Кит Келлог соглашается — сначала безусловное 30-дневное прекращение огня и уже потом переговоры, а не наоборот.