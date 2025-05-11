Жан Ноэль Барро / © Associated Press

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Страны Европы изъявили желание участвовать в переговорах между Россией и Украиной, которые могут пройти в Стамбуле, однако только при достижении предыдущего перемирия.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

«Конечно, при условии, что будет предварительно достигнуто перемирие», — подчеркнул Барро, отвечая на вопрос о присутствии европейских стран на возможных переговорах.

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Напомним, президент России Владимир Путин предложил прямые переговоры между Киевом и Москвой «без предварительных условий». Европейские и американские чиновники считают, что сначала должно быть немедленное и безусловное прекращение огня.

В частности, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мир ожидает от Путина «однозначного решения» о немедленном прекращении огня.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что сначала Москва согласится на прекращение огня, а потом уже будут реальные переговоры.

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже считает, что «пока говорит оружие, не может быть переговоров».

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Спецпредставитель президента США Кит Келлог соглашается — сначала безусловное 30-дневное прекращение огня и уже потом переговоры, а не наоборот.