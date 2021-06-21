Гордон Рамзи "угрожает" ножом поклонникам своих дочерей

Шеф-повар таким образом пытается уберечь девушек.

Каждый родитель одинаково любит своих детей, однако по-разному проявляет свою заботу. Так, 54-летний британский шеф-повар Гордон Рамзи в одном из интервью рассказал, что его сильно заставляет нервничать визит в дом очередного ухажера дочерей.

Знаменитый шеф только мечтает о том, чтобы его дочери нашли себе достойных их мужчин и чем быстрее оставили "семейное гнездо". Однако пока специфические вкусы повара в этом вопросе никак не совпадают с избранниками девушек. Чего не скажешь, например, о новоиспеченном отце Джанлуке Вакки и его 6-месячной дочери. Ведь для него такие моменты еще далеко впереди.

instagram.com/tillyramsay

"Четыре или пять лет назад они приводили домой друзей, а теперь они приводят домой ребят, что меня невероятно раздражает", — рассказал Рамзи для DailyStar.

instagram.com/gordongram

"Я просто стою на кухне, собираясь нарезать лук, и смотрю на них с ножом в руке, и думаю "ты не поднимешься к ней в комнату", — поделился звездный шеф-повар.

Отметим также, что дочери Гордона просто обожают своего папу и прислушиваются к его советам. Точно так же, как Michelle Andrade прислушивается к своему отцу. Так, недавно певица нежно поздравила своего отца Марио с Днем отца и рассказала о том, чему он ее научил.

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