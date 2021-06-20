День отца: Michelle Andrade рассказала о ритуале, который проводил папа перед отъездом

Отец артистки часто уезжал по делам.

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade поздравила своего отца Марио с Днем отца, который отмечается 20 июня.

Сайту ТСН.ua Мишель рассказала, что папа стал для нее примером того, как следует работать над собой и совершенствовать себя.

"Мой папа — невероятный человек. Благодаря ему я поняла, что надо работать постоянно над собой. Потому что он может за один вечер прочитать новую книгу, изучить новую тему, пойти на новую работу. Я его уважаю, обожаю и очень сильно ценю. Люблю его всего, за то, что он просто есть в моей жизни", — призналась Андраде.

Исполнительница рассказала, что часто папа давал ей дельные советы:

"Он меня многому научил — научил любить, научил уважать окружающих и, конечно, ценить семью. Я обожаю с папой петь, просто общаться, просто делиться какими-то эмоциями. Потому что несмотря на то, что он мой отец, мы как друзья", — отметила артистка.

Michelle Andrade с отцом

Мишель вспомнила, что когда была маленькой, ее отец часто ездил по делам. Однако прежде чем уехать, всегда оставлял на руке дочери красную нить:

"Я помню, когда я была маленькой, он очень часто уезжал, но он всегда, прежде чем уехать, оставлял мне красную ниточку, чтобы я помнила о нем. Я очень ярко помню этот момент, когда я просыпаюсь и он просто целует меня в лобик и докручивает эту ниточку у меня на руке", — рассказала знаменитость.

День отца: Michelle Andrade рассказала о ритуале, который проводил отец перед отъездом

Напомним, что ранее Екатерина Осадчая рассказала о своем отце и вспомнила, как он в детстве носил ее на плечах.

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