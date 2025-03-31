Илона Гвоздева попала в больницу и показалась в палате

Илона Гвоздева / © instagram.com/ilonagvozdeva

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Украинская танцовщица Илона Гвоздева неожиданно показалась в больнице.

Знаменитость заставила своих поклонников не на шутку за нее волноваться. Хореограф опубликовала фото, на котором она изображена в больнице. Илона Гвоздева в специальной медицинской одежде лежала на кровати. На руке у танцовщицы виднелся пластырь, вероятно, после недавней капельницы.

В подробности Илона Гвоздева углубляться не стала. Знаменитость лишь намекнула, что должна была обратиться за помощью к врачам из-за рабочей перегрузки.

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“Работать non stop (постоянно — прим. ред.) — это миссия нелегкая”, — поделилась знаменитость.

Илона Гвоздева в больнице / © instagram.com/ilonagvozdeva

Конечно же, поклонники сразу решили, что Илону Гвоздеву беспокоят проблемы со здоровьем. Однако, вполне вероятно, что она обратилась к врачам, чтобы те сделали ей капельницу с витаминами, чтобы укрепить иммунитет.

Правда, в начале февраля Илона Гвоздева рассказывала, что из-за постоянного переутомления ее начали мучить проблемы со здоровьем. Организм танцовщицы из-за истощения, стрессов и недосып дал сбой.