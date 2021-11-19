Илона Гвоздева рассекретила, за какую пару болеет на "Танцах со звездами"

В это воскресенье состоится полуфинал проекта.
Украинский хореограф Илона Гвоздева ответила, за какую пару будет болеет у шоу "Танцы со звездами".
Знаменитость говорит, что поддерживает Артура Логая и Анну Карелину. Она уверяет, что ей нравится, как они танцуют.
"Болею за Артура Логая и Аню. Их танцы всегда на высоком техническом уровне. Обычно благодаря универсальной и опытной партнерше", — поделилась Илона.
Впрочем, хореограф не обошла и другие пары. Она отметила, что Константин Войтенко хорошо танцует. Кроме того, Дмитрий Дикусар заслуживает победы.
"Дикусар заслуживает победить благодаря опыту работы на ТВ. Костя Войтенко сольно танцует и вообще хорошо танцует как для звездного участника", — поделилась танцовщица.
Также Илона прокомментировала свое возвращение на шоу. Звезда говорит, что на "Танцах со звездами" появились новые хореографы, которые прекрасно танцуют.
"Мы уже там не нужны. Настало время новых участников, хотя и нам еще есть чем удивлять", — поделилась знаменитость.
Отметим, в это воскресенье, 21 ноября, состоится полуфинал проекта "Танцы со звездами".
Читайте также: