Илона Гвоздева рассекретила, за какую пару болеет на "Танцах со звездами"

Илона Гвоздева рассекретила, за какую пару болеет на "Танцах со звездами"

В это воскресенье состоится полуфинал проекта.

Украинский хореограф Илона Гвоздева ответила, за какую пару будет болеет у шоу "Танцы со звездами".

Знаменитость говорит, что поддерживает Артура Логая и Анну Карелину. Она уверяет, что ей нравится, как они танцуют.

"Болею за Артура Логая и Аню. Их танцы всегда на высоком техническом уровне. Обычно благодаря универсальной и опытной партнерше", — поделилась Илона.

Артур Логой и Анна Карелина / instagram.com/logai.arthur

Впрочем, хореограф не обошла и другие пары. Она отметила, что Константин Войтенко хорошо танцует. Кроме того, Дмитрий Дикусар заслуживает победы.

"Дикусар заслуживает победить благодаря опыту работы на ТВ. Костя Войтенко сольно танцует и вообще хорошо танцует как для звездного участника", — поделилась танцовщица.

Также Илона прокомментировала свое возвращение на шоу. Звезда говорит, что на "Танцах со звездами" появились новые хореографы, которые прекрасно танцуют.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

"Мы уже там не нужны. Настало время новых участников, хотя и нам еще есть чем удивлять", — поделилась знаменитость.

Отметим, в это воскресенье, 21 ноября, состоится полуфинал проекта "Танцы со звездами".

Читайте также: