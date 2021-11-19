Все для ругательств: в Днепре подростки устроили фейерверк на крыше маршрутки (видео)

Подростки запустили с крыши маршрутки салют.

В Днепре подростки "отличились" очередной проделкой для лайков в Сети. Они устроили салют на крыше припаркованной маршрутки.

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Видео развлечений подростков выложили в Сети.

На кадрах видно, как двое подростков для видео вылезли на крышу маршрутки, стоявшей на остановке общественного транспорта. Там они поставили салют и зажгли его. В это время третий снимал все на видео.

Находившийся в салоне водитель вышел, сделал им замечания, а затем позвонил в полицию.

"Ночью возле Мост-сити малолетки залезли на крышу 238 маршрутки и запустили фейерверк. Клоунада и все равно. Кстати, от цирка недалеко", — подписали видео его авторы.

Напомним, что в Днепре подростка за ограбление приговорили к пяти годам тюрьмы. Ранее парень уже был судим за угон автомобиля.

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