Все для ругательств: в Днепре подростки устроили фейерверк на крыше маршрутки (видео)

Подростки запустили с крыши маршрутки салют.
В Днепре подростки "отличились" очередной проделкой для лайков в Сети. Они устроили салют на крыше припаркованной маршрутки.
Видео развлечений подростков выложили в Сети.
На кадрах видно, как двое подростков для видео вылезли на крышу маршрутки, стоявшей на остановке общественного транспорта. Там они поставили салют и зажгли его. В это время третий снимал все на видео.
Находившийся в салоне водитель вышел, сделал им замечания, а затем позвонил в полицию.
"Ночью возле Мост-сити малолетки залезли на крышу 238 маршрутки и запустили фейерверк. Клоунада и все равно. Кстати, от цирка недалеко", — подписали видео его авторы.
Напомним, что в Днепре подростка за ограбление приговорили к пяти годам тюрьмы. Ранее парень уже был судим за угон автомобиля.
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