Усе задля лайків: у Дніпрі підлітки влаштували феєрверк на даху маршрутки (відео)

Підлітки запустили з даху маршрутки салют.

У Дніпрі підлітки "відзначилися" черговою витівкою задля лайків у Мережі. Вони влаштували салют на даху припаркованої маршрутки.

Відео розваг підлітків виклали в Мережі.

На кадрах видно, як двоє підлітків задля відео вилізли на дах маршрутки, яка стояла на зупинці громадського транспорту. Там вони поставили салют і запалили його. В цей час третій знімав усе на відео.

Водій, який перебував у салоні, вийшов, зробив їм зауваження, а потім зателефонував до поліції.

"Вночі біля Міст-сіті малолітки залізли на дах 238 маршрутки та запустили феєрверк. Клоунада та й годі. До речі, від цирку недалеко", - підписали відео його автори.

Нагадаємо, що у Дніпрі підлітка за пограбування засудили до п'яти років в'язниці. Раніше хлопець уже був судимий за викрадення автомобіля.

Читайте також: