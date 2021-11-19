Настя Каменских "променяла" Потапа на начинающего певца

Звезда выпустила дуэтную песню.

Певица Настя Каменских спела в дуэте вместе со звездой TikTok Васей Демчуком.

Сольная песня Васи Sorry стала популярной в соцсетях. Настя Каменских как впервые ее услышала, сразу же увлеклась ею. К слову, именно исполнительница предложила молодому артисту спеть вместе. Кстати, это первая дуэтная композиция артистки в ее сольной карьере.

Настя Каменских и Вася Демчук / Пресс-служба NK

"Меня зацепил голос Васи: очень чувственный и проницательный. И хотя тогда я не знала, чья это песня, мне очень захотелось не просто спеть ее, а добавить женскую часть истории. Узнав, кто ее исполняет, мы с Васей списались и уже через несколько дней встретились на студии", — поделилась Настя.

Сам же Вася признается, что давно увлекался творчеством артистки. Он очень обрадовался, когда спел с Настей.

Настя Каменских и Вася Демчук / Пресс-служба NK

“Она – настоящий профессионал, с уникальным голосом и потрясающей харизмой. Круто, что нам удалось поработать вместе. С первой же совместной демки я понял, что Настя не просто прожила эту песню, но и добавила свою женскую точку зрения, вложила свою душу", — поделился Вася.

Настя Каменских и Вася Демчук / Пресс-служба NK

К слову, звезде предлагали многие известные артисты записать фит на его песню Sorry. Но он не спешил этого делать, ведь в основе композиции заложена очень особенная для него история. Но Настя развеяла его сомнения, ведь артистка по-своему ощутила эту песню. Трек получил название Sorry 2.

Напомним, Sorry 2 – это песня о прощании с прошлым. О страсти, пылавшей между влюбленными так сильно, что могла их испепелить. И об умении отпускать, расставаться без оскорблений и горечи. Герои песни не ищут виновных, а благодарят за все то светлое, что было между ними.

Читайте также: