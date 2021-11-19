Настя Каменських "проміняла" Потапа на співака-початківця

Зірка випустила дуетну пісню.

Співачка Настя Каменських заспівала у дуеті разом з зіркою TikTok Васею Демчуком.

Так, сольна пісня Васі Sorry стала популярною у соцмережах. Настя Каменських як вперше її почула, то одразу ж захопилася нею. До слова, саме виконавиця запропонувала молодому артисту заспівати разом. До речі, це перша дуетна композиція артистки в її сольній кар’єрі.

Настя Каменських та Вася Демчук / Пресслужба NK

"Мене захопив голос Васі: дуже чуттєвий і проникливий. І хоча тоді я не знала, чия це пісня, мені дуже захотілося не просто заспівати її, а додати до неї жіночу частину історії. Дізнавшись, хто її виконує, ми з Васею списалися і вже за кілька днів зустрілися на студії", - поділилася Настя.

Сам же Вася зізнається, що давно захоплювався творчістю артистки. Так, він неабияк зрадів, коли заспівав з Настею.

Настя Каменських та Вася Демчук / Пресслужба NK

“Вона - справжній професіонал, з унікальним голосом і приголомшливою харизмою. Круто, що нам вдалося попрацювати разом. З першої ж спільної демки я зрозумів, що Настя не просто прожила цю пісню, а й додала до неї свого жіночого погляду, вклала свою душу", - поділився Вася.

Настя Каменських та Вася Демчук / Пресслужба NK

До слова, зірці пропонували багато відомих артистів записати фіт на його пісню Sorry. Але він не поспішав це робити, адже в основі композиції закладена дуже особлива для нього історія. Але Настя розвіяла його сумніви, адже артистка по-своєму відчула цю пісню. Трек отримав назву Sorry 2.

Нагадаємо, Sorry 2 - це пісня про прощання з минулим. Про пристрасть, яка палала між закоханими так сильно, що могла їх спопелити. І про вміння відпускати, розлучатися без образ та гіркоти. Герої пісні не шукають винних, а дякують за все те світле, що було між ними.

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