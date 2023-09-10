Исполнитель вирусного хита "Світло є чи нема"" поссорил между собой Дорофееву и Клименко

Участник известного дуэта Dobryva Эдгар Енокян пришел попробовать свои силы на сцене "Голосу країни-13".

Вокалист прославился зимой, когда из-за постоянных обстрелов в Украине выключали свет. Эдгар вместе со своим приятелем Евгением, другим участником коллектива, создал песню об этом. Музыканты получили в Сети одобрительные отзывы, что они сами даже этого не ждали.

На "Голос країни" Эдгар пришел, чтобы показать себя не только в соцсетях, но и на экране телевизора.

Эдгар Енокян / Фото: скриншот с видео

"Когда начался блэкаут — света нет. Всем было не до музыки. Я решил сделать то, что я умею лучше всего, — придумать Интернет-прикол. Как-то пришло в голову вот это вот — світло є чи нема. Быстро набрасывали аккорды, я записал. В тот же день сразу пошли на кухню, сняли видео. Через несколько часов уже более 100 тысяч просмотров было. Чего хочу от "Голосу"? Мне интересно показать себя людям, которые смотрят телевизор. Телевизор - это другой мир", - поделился учасник проекта.

Надя Дорофеева с первой секунды нажала красную кнопку, а вслед за ней Иван Клименко. Тренеры узнали Эдгара и начали за него настоящую борьбу. Они умоляли Юлию Санину и Артема Пивоварова не нажимать красную кнопку. Когда Эдгар допел, тренеры начали признаваться, что узнали его и следят за ним в соцсетях.

Иван Клименко / Фото: скриншот с видео

"Посмотрите, что вы сделали с залом, посмотрите, что вы сделали со мной. Спасибо вам за то, что сегодня вы мне подарили надежду на классный украинский качественный шоу-бизнес. Я бы очень хотела с вами поработать и очень приглашаю вас в свою команду", – сказала Дорофеева.

Тем временем Иван Клименко тоже начал зазывать Эдгара в свою команду. Дорофеева была не в восторге от этого, ведь тоже хотела видеть участника в своей команде.

Надя Дорофеева / Фото: скриншот с видео

"Если вы выберете Ваню, он вас будет заставлять ходить в розовой панаме. Вам это нужно? Эта панамка, она закрывает глаза. Глаза не видно, а вы же на "Голос" пришли, чтобы вас знала вся Украина", — сказала Надя.

А вот Клименко начал рассказывать, что он продюсер некоторых песен Дорофеевой. На что тренер ответила, что портится их коалиция. Звездные наставники уже начали ссориться за участника, наконец Эдгар выбрал Надю Дорофееву. Тем временем Иван Клименко поздравил тренера.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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