Оккупанты пытали 90% украинских военнопленных — спецдокладчик ООН

По свидетельствам украинских военных, вернувшихся из российского плена, их товарищи умирали от побоев или из-за плохих условий содержания.

Специальный докладчик ООН по применению пыток Элис Джилл Эдвардс заявила, что 90% украинских военнопленных во время пребывания в российском плену подвергались пыткам.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на ее пресс-конференцию в Киеве.

По словам спецдокладчика, пытки украинских военнопленных и гражданских заложников были настолько массовыми, что, безусловно, свидетельствуют о государственной политике РФ в отношении Украины, направленной на террор и запугивание.

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"Это не случайные проявления или отдельные отклонения, это часть государственной политики, направленной на устрашение, нагнетание террора или принуждение к признаниям", — сказала Эдвардс.

По свидетельствам украинских военных, вернувшихся из российского плена, их товарищи умирали от побоев или из-за плохих условий содержания.

Эдвардс сообщила, что в течение года, когда она получила мандат от ООН, не менее семи раз обращалась к властям РФ в связи со случаями пыток, но ответа ни разу не получила.

Она считает, что отказ российских властей расследовать сообщения о пытках практически означает одобрение их применения.

По обнародованной информации спецдокладчика ООН, Украина открыла в связи со случаями пыток около 103 тысяч уголовных производств.

Напомним, в марте 2023 года независимая международная следственная комиссия ООН по Украине установила, что российские войска прибегали к пыткам, в том числе на оккупированной территории.

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