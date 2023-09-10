Окупанти катували 90% українських військовополонених - спецдоповідачка ООН

За свідченнями українських військових, які повернулися з російського полону, їхні товариші помирали від побоїв чи через погані умови утримання.

Спеціальна доповідачка ООН з питань застосування тортур Еліс Джилл Едвардс заявила, що 90% українських військовополонених під час перебування у російському полоні зазнавали тортур.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на її пресконференцію в Києві.

За словами спецдоповідачки, катування українських військовополонених та цивільних заручників були настільки масовими, що, безумовно, свідчать про державну політику РФ стосовно України, спрямовану на терор та залякування.

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"Це не випадкові прояви чи окремі відхилення, це частина державної політики, спрямованої на залякування, нагнітання терору чи примус до зізнань", – сказала Едвардс.

За свідченнями українських військових, які повернулися з російського полону, їхні товариші помирали від побоїв чи через погані умови утримання.

Едвардс повідомила, що упродовж року, відколи вона отримала мандат від ООН, не менш ніж сім разів зверталася до влади РФ у зв'язку з випадками тортур, але відповіді жодного разу не отримала.

Вона вважає, що відмова російської влади розслідувати повідомлення про тортури практично означає схвалення їх застосування.

За оприлюдненою інформацією спецдоповідачки ООН, Україна відкрила у зв'язку з випадками тортур близько 103 тисяч кримінальних проваджень.

Нагадаємо, у березні 2023 року незалежна міжнародна слідча комісія ООН щодо України встановила, що російські війська вдавалися до тортур, зокрема на окупованій території.

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