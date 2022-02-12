Иванна Онуфрийчук на видео зацеловала своего возлюбленного

Телезвезда показала романтичный ролик.

Ведущая шоу "Танці з зірками" Иванна Онуфрийчук поделилась романтическим видео со своим мужем-бизнесменом Алмазом.

На странице в Instagram актриса разместила ролик, на котором супруги отдыхают в ресторане и наслаждаются компанией друг друга. В частности, телеведущая показала, как зацеловывала любимого.

"Только в твоих объятиях я таю как снег", — подписала публикацию Иванна.

В комментариях фолловеры страницы знаменитости разразились комментариями. Так, пользователи писали, что супруги – очень гармоничная пара.

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Созданы друг для друга

Напомним, Иванна и Алмаз начали встречаться в 2020-м. В прошлом году влюбленные устроили две роскошные свадьбы. Так, в начале года пара устроила пышный праздник на Мальдивах, куда пригласила самых родных. Впрочем, впоследствии телеведущая заявила, что на острове они с мужем официально не расписались, потому что не могли определиться, в какой стране хотели бы оформить свой брак. По ее словам, Алмаз планировал расписаться в Швейцарии, а Иванна – в Украине. В результате официально жениться влюбленные решили в Киеве. Свадьба состоялась 11 ноября.

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