Іванна Онуфрійчук на відео зацілувала свого коханого

Телезірка показала романтичний ролик.

Ведуча шоу "Танці з зірками" Іванна Онуфрійчук поділилася романтичним відео зі своїм чоловіком-бізнесменом Алмазом.

На сторінці в Instagram акторка розмістила ролик, на якому подружжя відпочиває в ресторані та насолоджується компанією одне одного. Зокрема, телеведуча показала, як заціловувала коханого.

"Лише в твоїх обіймах я тану неначе сніг", – підписала публікацію Іванна.

У коментарях фоловери сторінки знаменитості вибухнули коментарями. Так, юзери писали, що подружжя – дуже гармонійна пара.

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Створені одне для одного

Нагадаємо, Іванна та Алмаз почали зустрічатися 2020-го. Минулого року закохані влаштували два розкішні весілля. Так, на початку року пара влаштувала пишне свято на Мальдівах, куди запросила найрідніших. Втім, згодом телеведуча заявила, що на острові вони з чоловіком офіційно не розписалися, бо не могли визначитися, в якій країні хотіли б оформити свій шлюб. За її словами, Алмаз планував розписатися у Швейцарії, а Іванна – в Україні. У результаті, офіційно одружитися закохані вирішили в Києві. Весілля відбулося 11 листопада.

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