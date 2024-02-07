Известная украинская актриса сообщила о горе в ее семье

Украинская актриса Римма Зюбина сообщила о горе, которое произошло в ее семье.

В своем Facebook артистка написала, что ушла из жизни ее мама Вера. Родного человека актрисы не стало в одной из больниц Ужгорода в возрасте 85 лет.

"2 января мы радостно, красиво отпраздновали 85 лет моей мамы, а 3 февраля улетела в засветы душа самого доброго человека в мире", — написала актриса.

Римма Зюбина с мамой / Фото: www.facebook.com/z.rimma.z

Римма Зюбина поделилась, что на состояние здоровья ее матери негативно повлияла война. Еще в мае 2022 года родной человек актрисы плохо чувствовала себя, однако ей стало лучше. Но уже в декабре 2023 года в квартире мамы актрисы случился ужасный пожар. Пережитый стресс негативно повлиял на здоровье близкого человека артистки.

"В декабре 2023 года в ее квартире в Ужгороде произошел ужасный пожар, они с моим племянником Артуром могли погибнуть, но опять же чудом спаслись, но уже этот стресс забрал последние жизненные силы мамы", — поделилась актриса.

Мама Риммы Зюбиной / Фото: www.facebook.com/z.rimma.z

Римма Зюбина вспомнила, что последний раз говорила с мамой, когда та находилась в больнице. Артистка тогда хотела приехать в Ужгород, но ее отговорили. Уже через несколько часов после телефонного разговора Римме сообщили, что мамы больше нет.

"В "последний день" к мамуле в больницу пришли мои ужгородские подружки и сделали для меня селфи. Написали, что покормили маму, что ей лучше, щечки розовые. Я спросила, нужно ли мне ехать в Ужгород, потому что готова была. Но такое светлое фото говорило, что все будет хорошо. Через два часа после этого последнего фото, мама уснула и чуда уже не случилось", — написала актриса.

Подруги Риммы Зюбиной с ее мамой / Фото: www.facebook.com/z.rimma.z

Напомним, недавно в семье ведущей Ольги Фреймут случилось горе. Ушел из жизни дедушка знаменитости, с которым она снималась для страниц журнала Harpers Bazaar.

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