Відома українська акторка повідомила про горе в її родині

Українська акторка Римма Зюбіна повідомила про горе, яке сталося в її родині.

У своєму Facebook артистка написала, що пішла з життя її мама – пані Віра. Рідної людини акторки не стало в одній із лікарень Ужгорода у віці 85 років.

"2 січня ми радісно, красиво відсвяткували 85 років моєї мами, а 3 лютого полетіла у засвіти душа найдобрішої людини у світі", - написала акторка.

Римма Зюбіна з мамою / Фото: www.facebook.com/z.rimma.z

Римма Зюбіна поділилася, що на стан здоров'я її мами негативно вплинула війна. Ще у травні 2022 року рідна людина акторки погано почувалася, однак їй стало краще. Але вже в грудні 2023 року в квартирі мами акторки сталася жахлива пожежа. Пережитий стрес негативно вплинув на здоров'я близької людини артистки.

"У грудні 2023 року в її квартирі в Ужгороді сталася жахлива пожежа, вони з моїм племінником Артуром могли загинути, але, знову ж таки, дивом врятувалися, але вже цей стрес забрав останні життєві сили мами", - поділилася акторка.

Мама Римми Зюбіної / Фото: www.facebook.com/z.rimma.z

Римма Зюбіна пригадала, що востаннє говорила з мамою, коли та перебувала в лікарні. Артистка тоді хотіла приїхати до Ужгорода, але її відмовили. Вже через декілька годин після телефонної розмови Риммі повідомили, що мами більше немає.

"В "останній день" до мамулі до лікарні прийшли мої ужгородські подружки і зробили для мене селфі. Написали, що погодували маму, що їй краще, щічки рожеві. Я запитала, чи треба мені їхати до Ужгорода, бо готова була. Але таке світле фото говорило, що все буде добре. За дві години після цього останнього фото, мама заснула і дива вже не сталося", - написала акторка.

Подруги Римми Зюбіної з її мамою / Фото: www.facebook.com/z.rimma.z

Нагадаємо, нещодавно в родині ведучої Ольги Фреймут сталося горе. Пішов з життя дідусь знаменитості, з яким вона знімалася для сторінок журналу Harpers Bazaar.

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