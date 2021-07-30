Известный режиссер раскритиковал шоу Тины Кароль, а она назвала его "уродом"

Олег Боднарчук признался, что ему было трудно работать с артисткой.

Известный украинский режиссер Олег Боднарчук вспомнил с кем из звезд ему было трудно работать.

Так, по словам Боднарчука в определенное время что-то пошло не так в его творческих отношениях с Аллой Пугачевой и Тиной Кароль.

"Мы работали с Пугачевой, Тиной Кароль. Мне с ними было трудно. С Тиной Кароль не сотрудничаю уже давно. Сначала я спродюсировал фильм о ней "Сила любви и голоса", я там был креативным продюсером, автором некоторых идей. Над этой лентой мы нормально с ней поработали", — вспомнил Боднарчук.

Раскритиковал режиссер и шоу Кароль на фестивале Atlas Weekend. Мол, все, что певица показала на сцене, не было эксклюзивом.

"Atlas Weekend, выступление Тины Кароль. Там сборная всех шоу, которые я только знал и видел. Змея с шоу Бритни Спирс, помню даже шоу, 2014-го года Ани Лорак поднималась на плунжере, прикреплены файеры, которые вниз срабатывали. Это все уже было. А сам прием — человек на сцене выступает, его снимают, выдают на экраны с обработкой — это U2 начала 2000-х. Затем Бейонсе взяла у них, сделала по-своему, потом Тина Кароль взяла у Бейонсе сделала по-своему", — сказал Боднарчук в программе DOROTYE.

Пресс-служба Тины Кароль

Пресс-служба Тины Кароль

В свою очередь, Тина Кароль отреагировала на слова режиссера довольно лаконично. На сторис с видео с режиссером в своей фан-группе исполнительница ответила: "урод".

instagram.com/dan_tina_kengurush

Отметим, что Олег Боднарчук многим известный по участию в создании "Фабрики звезд-3", "Голосу країни". Также режиссер был постановщиком шоу для Ани Лорак и Светланы Лободы.

Напомним, что на том же Atlas Weekend во время выступления Тина Кароль чуть не отравилась угарным газом. Певица рассказала о сложных моментах на концерте.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку