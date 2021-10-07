Jerry Heil случайно выбросила в мусор свой паспорт

Артистка поделилась забавным инцидентом.

Украинская певица Jerry Heil насмешила фанов забавным, и одновременно печальным инцидентом.

Как призналась исполнительница, она настолько устала за последнее время, что на автомате случайно выбросила в мусор собственный паспорт.

"Столько всего одновременно, что организм сказал мне "рот закрой". Полдня провалялась дома с отсутствующим голосом. Возможно, это просто нервная реакция на осознание собственной тупости. Ибо как объяснить то, что я выбросила в мусор свой паспорт?! Какой там самый быстрый срок восстановления?" — поделилась артистка.

instagram.com/thejerryheil

Также в Instagram она запостила несколько снимков, на которых лежит в постели в маске для лица и ест брокколи. Таким образом Jerry устроила себе детокс-день, чтобы немного отдохнуть.

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