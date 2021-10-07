Jerry Heil випадково викинула в сміття свій паспорт

Артистка поділилася кумедним інцидентом.

Українська співачка Jerry Heil насмішила фанів кумедним, та, водночас, сумним інцидентом.

Як зізналася виконавиця, вона настільки втомилася за останній час, що на автоматі випадково викинула в сміття власний паспорт.

"Стільки всього водночас, що організм сказав мені "рот закрий". Півдня провалялась вдома з відсутнім голосом. Можливо, це просто нервова реакція на усвідомлення власної тупості. Бо як пояснити те, що я викинула в сміття свій паспорт?! Який там найшвидший термін відновлення?" – поділилася артистка.

instagram.com/thejerryheil

Також в Instagram вона запостила декілька знімків, на яких лежить у ліжку в масці для обличчя та їсть броколі. Таким чином Jerry влаштувала собі детокс-день, аби трохи відпочити.

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