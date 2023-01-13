Кацурина насмешила забавным видео общение Дантеса с ее 6-летней дочерью

Владимир много времени проводит с детьми своей избранницы.

Украинская бизнесвумен Даша Кацурина порадовала поклонников новым милым видео, на котором изображена ее 6-летняя дочь Саша и бойфренд, шоумен Владимир Дантес.

В своем Telegram-канале ресторатор разместила ролик, в котором показала переписку возлюбленного с дочерью. Кацурина поделилась, какими забавными видеосообщениями Вова и 6-летняя Саша обмениваются. В частности, посылают друг другу смешные гримасы.

"Вова меня убьет, но разговоры кружочками этих двоих – это ахаха", – прокомментировала видео Кацурина.

Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Отметим, что у Даши Кацуриной двое детей от предыдущего брака с ресторатором Мишей Кацуриным – 6-летняя дочь Саша и годовалый сын Иван. Как ранее делился Владимир Дантес, он легко нашел общий язык с детьми новой любимой. Однажды у Дантеса даже был серьезный разговор с Александрой на кухне, о чем он рассказал недавно.

Напомним, что ранее Даша Кацурина призналась, что Владимир Дантес, который понемногу привыкает к роли отца, требует от нее еще детей.

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