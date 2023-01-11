Святослав Вакарчук довел Наталью Мосейчук до слез

Ведущая 1+1 Наталья Мосейчук не смогла сдержать слез во время интервью с лидером группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Ее растрогала история тяжелораненого бойца, которой поделился музыкант. Вакарчук отметил, что по этой истории можно было бы снять короткометражный фильм.

С началом полномасштабной войны музыкант активно занимается волонтерской деятельностью. Вместе со своей командой ездит по горячим точкам, чтобы поддержать украинских защитников. Еще когда учился в университете, на военной кафедре проходил курс "социология и психологическая борьба". Так что в военкомате ему так и сказали – оказывать психологическую помощь защитникам на фронте.

Наталья Мосейчук и Святослав Вакарчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Встреча с раненым бойцом прошла в Николаевском госпитале в начале марта. Николаев тогда прифронтовый город, а в окрестностях идут ожесточенные бои. Вакарчук приехал, чтобы поддержать бойцов, поднять их моральный дух. После палаты с ранеными средней тяжести солдатами врач попросил зайти в реанимацию, где лежали трое тяжелораненых. Эти ребята – бесстрашные герои, волею судьбы оказавшиеся на больничной койке и теперь должны вести свою собственную борьбу за жизнь. Двух стабилизировали, а один еще в тяжелом состоянии.

"У того парня баротравма – на него упала бетонная плита. Он был почти в коме. Рядом с ним сидела мама. Врач тогда не давал положительного прогноза. Я подхожу к маме, прошу разрешения взять за руку парня. Беру его за руку, он открывает один глаз, видит меня и едва сжимает за пальцы. Все это выглядело довольно драматично, я тоже тогда был в слезах", — вспоминает Вакарчук.

Через месяц, в начале апреля Вакарчук возвращается в госпиталь. Этот парень до сих пор в реанимации, состояние стабильное, но врач до сих пор не дает никаких отрадных прогнозов. "Он мне тогда улыбнулся, я посидел возле него, немного поговорили", — рассказывает Святослав. Третий раз приехал в эту больницу музыкант уже в начале июня.

Святослав Вакарчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Я иду и вижу навстречу мне выходит этот парень. Я радуюсь, начинаю улыбаться, мы с ним обнялись. А он мне говорит: "Это какая-то судьба, что мы с вами встречаемся". Иногда так работают энергии. Я не знаю, до конца ли он реабилитировался, но он встал на ноги и будет дальше жить. Человек, которому не давали никаких прогнозов. Это какое-то чудо. Я никак не увеличиваю свою роль. Это все врачи, генетика и Бог. Но ощущение, что он тогда за тебя уцепился …Но после этого, поверьте, я буду ездить в госпитали столько, сколько потребуется. Потому что мы все в одном окопе, вся Украина", — сказал Святослав Вакарчук.

Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Наталья Мосейчук / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Также в интервью Наталья Мосейчук со Святославом Вакарчуком поговорили об украинской национальной идее — какая она, о поездке в Харьков и Изюм, о том, как сосуществовать с жителями Донецка и Луганска и что будет после войны.

Этот разговор вызвал большой интерес среди пользователей Тик Ток и собрал более 1 млн плайков на официальной странице ведущей.

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