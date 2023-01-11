Святослав Вакарчук довів Наталію Мосейчук до сліз

Ведуча 1+1 Наталія Мосейчук не змогла стримати сліз під час інтерв'ю з лідером групи "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Її розчулила історія важкопораненого бійця, якою поділився музикант. Вакарчук зазначив, що за цією історією можна було б зняти короткометражний фільм.

З початком повномасштабної війни музикант активно займається волонтерською діяльністю. Разом зі своєю командою їздить гарячими точками аби підтримати українських захисників. Ще коли навчався в університеті, на воєнній кафедрі проходив курс "соціологія і психологічна боротьба". Тож у військкоматі йому так і сказали – надавати психологічну допомогу захисникам на фронті.

Наталія Мосейчук і Святослав Вакарчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Зустріч з пораненим бійцем відбулась у Миколаївському госпіталі на початку березня. Миколаїв тоді прифронтове місто, а на околицях йдуть запеклі бої. Вакарчук приїхав, аби підтримати бійців, підняти їхній моральний дух. Після палати з пораненими середньої тяжкості солдатами лікар попросив зайти до реанімації, де лежали троє важкопоранених. Ці хлопці – безстрашні герої, які волею долі опинилися на лікарняному ліжку і тепер мали вести свою власну боротьбу за життя. Двох стабілізували, а один ще у дуже важкому стані.

"У того хлопця баротравма – на нього впала бетонна плита. Він був майже в комі. Поруч з ним сиділа мама. Лікар тоді не давав позитивного прогнозу. Я підхожу до мами, прошу дозволу взяти за руку хлопця. Беру його за руку, він відкриває одне око, бачить мене і ледве стискає за пальці. Все це мало досить драматичний вигляд, я теж тоді був у сльозах", - згадує Вакарчук.

Десь через місяць, на початку квітня Вакарчук повертається до госпіталя. Цей хлопець досі в реанімації, стан стабільний, але лікар досі не дає жодних втішних прогнозів. "Він мені тоді усміхнувся вже, я посидів коло нього, трохи поговорили", - розповідає Святослав. Втретє приїхав до цієї лікарні музикант вже на початку червня.

Святослав Вакарчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Я йду і бачу назустріч мені виходить цей хлопець. Я радію, починаю усміхатися, ми з ним обійнялися. А він мені каже: "Це якась доля, що ми з вами зустрічаємось". Інколи так працюють енергії. Я не знаю, чи він до кінця реабілітувався, але він став на ноги і буде далі жити. Людина, якій не давали жодних прогнозів. Це якесь диво. Я ніяк не прибільшую свою роль. Це все лікарі, генетика і Бог. Але відчуття, що він тоді за тебе вчепився… Але після цього, повірте, я буду їздити в госпіталі стільки, скільки буде потрібно. Тому що ми всі в одному окопі, вся Україна", - сказав Святослав Вакарчук.

Наталія Мосейчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Наталія Мосейчук / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також в інтерв'ю Наталія Мосейчук зі Святославом Вакарчуком поговорили про українську національну ідею - яка вона, про поїздку в Харків і Ізюм, про те, як співіснувати з мешканцями Донецьку і Луганську, та що буде після війни.

Ця розмова визвала неабиякий інтерес серед користувачів Тік Ток і зібрала понад 1 млн вподобайок на офіційній сторінці ведучої.

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