Kalush Orchestra неожиданно объявил о поиске новых вокалистов

Украинский коллектив, победитель "Евровидения-2022" Kalush Orchestra ищет новых вокалистов.

Группа в Instagram сообщила, что ищет новых творческих людей, чтобы присоединить к своей команде. Ради этого Kalush Orchestra объявил масштабный конкурс, участниками которого могут стать и девушки, и парни.

Коллектив, в свою очередь, выберет десять творческих людей, которые и станут новыми участниками команды.

Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

"Если у тебя есть крутой тембр голоса и все обычно говорят, что ты будущий "суперстар", то тебе к нам. Актуально и для ребят, и для девушек! Тех, кого мы выберем, присоединим к нашей команде и поможем с вашим творчеством. И не только… Одним словом, будет интересно", – заинтересовал коллектив.

В общем, Kalush Orchestra прослушает записи, которые им пришлют желающие, и выберет 10 вокалистов. Результаты авантюры музыкантов станут известны после 29 августа.

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