Нападение с территории Беларуси было "ножом в спину" – Данилов

Военное руководство Беларуси за несколько дней до полномасштабного вторжения уверяло, что наступления на Украину с их территории не будет.

До войны готовились и заранее отработали многие вопросы — на уровне решений Совета по нацбезопасности и обороне.

Об этом в интервью изданию "Бабель" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Объясняю, почему для нас это был удар ножом в спину. За несколько дней до полномасштабного вторжения было прямое общение нашего министра обороны с министром обороны Беларуси. Он гарантировал, давал слово генерала, офицера, что такого (угрозы с территории Беларуси – ред.) не будет", — сказал Данилов.

По его словам, на следующий день глава Государственной пограничной службы Украины общался со своим белорусским коллегой по этой теме, и тот его тоже заверил на 100%, что наступления не будет.

"Вообще в нашем понимании ситуации действительно не было представления именно о таком формате войны. Мы ожидали, что может быть донецкое, луганское направления. Как вариант — харьковское, но такой агрессии, как 24 февраля, мы не ожидали, понимаете?" – сказал он.

Напомним, 19 августа Лукашенко снова заверил, что не будет нападать на Украину.

"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Зачем? Нам нужно успокоиться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка, прежде всего", — сказал Александр Лукашенко.

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