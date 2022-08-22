Напад з території Білорусі був "ножем у спину" – Данілов

Військове керівництво Білорусі за декілька днів до повномасштабного вторгнення запевняло, що наступу на Україну з їхньої території не буде.

До війни готувалися і заздалегідь відпрацювали багато питань — на рівні рішень Ради нацбезпеки та оборони.

Про це в інтерв’ю виданню "Бабель" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Пояснюю, чому для нас це був удар ножем у спину. За декілька днів до повномасштабного вторгнення було пряме спілкування нашого міністра оборони з міністром оборони Білорусі. Він гарантував, давав слово генерала, офіцера, що такого (загрози з території Білорусі – ред.) не буде", — сказав Данілов.

З його слів, наступного дня голова Державної прикордонної служби України спілкувався зі своїм білоруським колегою на цю тему, і той його теж запевнив на 100%, що наступу не буде.

"Взагалі у нашому розумінні ситуації дійсно не було уявлення саме про такий формат війни. Ми очікували, що може бути донецький, луганський напрями. Як варіант — харківський, але такої агресії, як 24 лютого, ми не очікували, розумієте?" — сказав він.

Нагадаємо, 19 серпня Лукашенко знову запевнив, що не буде нападати на Україну.

"Ви не думайте, що я тут планую якийсь напад, ось Україну бомбитимемо з території Білорусі і так далі. Немає в мене жодного бажання, щоб ваші та мої діти воювали. Для чого? Нам треба втихомиритися. Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед", - сказав Олександр Лукашенко.

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