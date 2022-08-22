Передавали дані про позиції "HIMARS": СБУ викрила зрадників на сході України

На Донеччині затримали двох розвідувальників позицій "HIMARS".

Служба безпеки України викрила двох корегувальників, які передавали розвіддані про позиції "HIMARS" на східному фронті.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів Донеччини СБУ затримала двох інформаторів ворога, які коригували ракетні удари по території регіону. Насамперед зловмисники розвідували та передавали окупантам точні координати місць дислокації особового складу і техніки ЗСУ, у тому числі бойових позицій реактивних артилерійських систем "HIMARS", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зрадники збирали інформацію про геолокацію та функціонування місцевих об’єктів критичної інфраструктури. За їхньою "наводкою" окупанти здійснили обстріл по водозабірній системі у місті Селидове.

Одержану розвідінформацію зловмисники передавали через одного з посадовців так званої "народної міліції ДНР". А для комунікації між собою використовували одну із російських соцмереж.

Під час обшуків за місцями проживання затриманих правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, флешки, а також мобільні телефони із доказами розвідувально-підривної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру за ч.7 ст. 111 ККУ (колабораційна діяльність - ред.). Суд обрав затриманим міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у СБУ розповіли, які об'єкти в Україні є ціллю російських окупантів.

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