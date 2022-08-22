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Передавали данные о позициях "HIMARS": СБУ разоблачила предателей на востоке Украины

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Передавали данные о позициях "HIMARS": СБУ разоблачила предателей на востоке Украины

Фото: Служба безопасности Украины

В Донецкой области задержали двух разведчиков позиций "HIMARS".

Служба безопасности Украины разоблачила двух корректировщиков, которые передавали разведданные о позициях "HIMARS" на восточном фронте.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе контрдиверсионной "зачистки" прифронтовых районов Донетчины СБУ задержала двух информаторов врага, которые корректировали ракетные удары по территории региона. В первую очередь злоумышленники разведывали и передавали оккупантам точные координаты мест дислокации личного состава и техники ВСУ, в том числе боевых позиций ", – говорится в сообщении.

Кроме того, предатели собирали информацию о геолокации и функционировании местных объектов критической инфраструктуры. По их "наводке" оккупанты совершили обстрел водозаборной системы в городе Селидово.

Полученную развединформацию злоумышленники передавали через одного из чиновников так называемой "народной милиции ДНР". А для коммуникации между собой использовали одну из российских соцсетей.

Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили компьютерную технику, флешки, а также мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч.7 ст. 111 УКУ (коллаборационная деятельность – ред.). Суд избрал задержанным меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в СБУ рассказали, какие объекты в Украине — цель российских оккупантов.

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