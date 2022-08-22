Kalush Orchestra неочікувано оголосив про пошук нових вокалістів

Український колектив, переможець "Євробачення-2022" Kalush Orchestra шукає нових вокалістів.

Гурт в Instagram повідомив, що шукає новий творчих людей, аби приєднати до своєї команди. Задля цього Kalush Orchestra оголосив масштабний конкурс, учасниками якого можуть стати й дівчата, й хлопці.

Колектив, своєю чергою, обере десятьох творчих людей, які й стануть новими учасниками команди.

Олег Псюк / Фото: instagram.com/kalush.official

"Якщо ти маєш крутий тембр голосу і всі зазвичай кажуть, що ти майбутній "суперстар", то тобі до нас. Актуально і для хлопців, і для дівчат! Тих, кого ми оберемо, долучимо до нашої команди та допоможемо з вашою творчістю. І не тільки… Одним словом, буде цікаво", - зацікавив колектив.

Загалом, Kalush Orchestra прослухає записи, які їм надішлють охочі, та обере 10 вокалістів. Результати авантюри музикантів стануть відомі після 29 серпня.

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