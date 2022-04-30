Kalush Orchestra удивил новой версией хита Stefania — видео

Представители Украины на "Евровидении-2022", группа Kalush Orchestra выпустила новую версию своей конкурсной песни Stefania.

Ее коллектив записал в Доме ученых во Львове специально для вечеринки "Дом Евровидения". Трек опубликовали на официальном YouTube-канале "Евровидения".

Интересно, что в новой версии заметно изменено звучание. В частности, в начале песни группа добавила цимбалы, а также сменила барабанную партию.

В live-видео музыканты заходят в Дом ученых, где на полу лежат матрасы.

Кстати, еврофаны остались в восторге от "новой" Stefania.

Эта версия очень нравится! Молодцы

Матрасы на полу во Львове... Этот символизм бьет в самое сердце. Спасибо, ребята, за отличную версию! Удачи вам

В этой версии более сладкая мелодия, чем в оригинале. Удачи, ребята, привет из Турции!

Удивительный перформанс. Мне понравился этот черно-белый пейзаж! Всего лучшего в Турине!

Напомним, группа Kalush Orchestra уже приехала в Турин. Вскоре у коллектива состоится первая репетиция.

На днях фронтмен Олег Псюк рассказал, что именно группа сменила в номере и где приняла деньги на участие в конкурсе.

Отметим, что международный песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится в Турине 10, 12 и 14 мая. Украина выступит в первом полуфинале под шестым номером.

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