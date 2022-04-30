Kalush Orchestra здивував новою версією хіта Stefania – відео

Представники України на "Євробаченні-2022", гурт Kalush Orchestra випустив нову версію своєї конкурсної пісні Stefania.

Її колектив записав у Будинку вчених у Львові спеціально для вечірки "Дім Євробачення". Трек опублікували на офіційному YouTube-каналі "Євробачення".

Цікаво, що у новій версії помітно змінено звучання. Зокрема, на початку пісні гурт додав цимбали, а також змінив барабанну партію.

У live-відео музиканти заходять до Будинку вчених, де на підлозі лежать матраци.

До слова, єврофани залишилися у захопленні від "нової" Stefania.

Ця версія дуже подобається! Молодці

Матраци на підлозі у Львові... Цей символізм б'є в саме серце. Дякую, хлопці, за чудову версію! Успіху вам

У цій версії солодша та більш мурашна мелодія, ніж у оригіналі. Успіхів, хлопці, привіт з Туреччини!

Дивовижний перформанс. Мені сподобався цей чорно-білий пейзаж! Всього найкращого в Турині!

Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra вже приїхав до Турина. Невдовзі у колективу відбудеться перша репетиція.

Днями фронтмен Олег Псюк розповів, що саме гурт змінив у номері та де взяв гроші на участь у конкурсі.

Зауважимо, міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться у Турині 10, 12 та 14 травня. Україна виступить у першому півфіналі під шостим номером.

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