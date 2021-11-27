Катя Репяхова собирается судиться с бывшей супругой Виктора Павлика

Со своей стороны, Лора Созаева заявила, что также готова предоставить ответные материалы и уже работает с юристом.

Жена и концертный директор украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова решила более жестко разобраться с бывшей певца.

Так, она сообщила, что обратилась за помощью к адвокату, чтобы привлечь Ларису Созаеву к ответственности за ее оскорбления. Также блогер хочет найти и наказать тех, кто причастен к разрушению ее бизнеса в Instagram. Об этом она написала в сторис.

instagram.com/repyahovakate

"Я нашла адвоката. Мы будем с ней работать по двум вопросам: оскорбления Ларисы Созаевой и поиски человека, который шлет ботов. Через киберполицию и серверы", — написала она.

instagram.com/repyahovakate

Со своей стороны Созаева прокомментировала это в своем Instagram.

"После угроз Кати Репяховой по поводу обращения в суд мне приходится объяснять, что именно с киберполиции ей необходимо было начинать и для начала выяснить, кто, когда и зачем создавал ей проблемы в виде ботов. Но Кате было удобнее преследовать меня, а также порочить мою честь и достоинство, обвинив меня в проблемах с ее рекламодателями", – отметила она.

instagram.com/lora.sozaeva

Также Лора добавила, что у нее есть прямой материал преследования и почти прямые угрозы, которые она также готова предоставить в соответствующие инстанции. По ее словам, об этом она уже предупредила Павлика и Репяхову.

"Не беспокойтесь, я тоже на связи с юристом и понимаю, что делать", — написала бывшая артиста.

instagram.com/lora.sozaeva

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