Коля Серга удивил Сеть своим первым украиноязычным треком: "Мощная песня"

Певец Коля Серга поделился с поклонниками новой песней "Тільки разом" после массированных ракетных обстрелов Украины.

Первым украиноязычным треком в своей карьере музыкант хотел напомнить всем, что украинцев не одолеть, и мы будем отстаивать свою страну до конца.

"Нас не запугать. Не получилось 24 февраля и не выйдет никогда. У них всегда было преимущество в количестве ресурсов, снарядов и "человекоединиц". Но у нас преимущество в силе духа, единства и разума. Каждый дополнительный день войны — это плюс один день нападения россии. Что говорит о ее боевой способности. И плюс один день нашей обороны. Что говорит о нашей боевой способности", — написал Серга.

Украиноязычная песня музыканта ошеломила Сеть. Под видео пользователи увлеклись новой работой артиста и порадовались, что он спел на родном языке.

Мощная песня! Украина победит!

Сильные слова, хороший голос и фантастические украинцы.

Сильно!️ В голове сразу строчки заседают!

Новую песню музыкант сопровождал клипом, в котором использовал архивные кадры войны. Ими Серга показал всю жестокость и бездушие кафиров и силу и мощь украинского народа.

"Во время этой подлой войны мы переживали действительно страшные вещи, но быстро овладевали собой — и это нас закалило на победу. Поэтому это видео напоминает о том, что мы прошли, и что мы одержали. Мы непобедимы. Потому что мы вместе. Потому что мы украинцы ", – добавил музыкант.

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