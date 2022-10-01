Красивая Даша Астафьева позировала в приспущенном халатике и одеяле

Певица, модель и волонтер Даша Астафьева решила поддержать одного из украинских производителей постели и аксессуаров для дома.

Даша Астафьева стала лицом одного из украинских брендов, который изготавливает постель.

На странице в Instagram звезда разместила серию снимков, на которых предстает в уютной домашней атмосфере. Даша снялась в фотосессии, во время которой позировала в шелковом домашнем халате, закутанная в одеяло и с полотенцем на голове.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

На одном из фото Астафьева изображена, сидя на кровати и играя с домашним любимцем.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Моя осень теплая и с желанием ценить и сохранить в упоминаниях каждый день", — коротко подписала фотографии Астафьева.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

В свою очередь, поклонники наделали Даше комплиментов: "красивая очень", "повезет мужу с такой женой", "как всегда очень красивая и непревзойденная", "вы просто чудо, воплощение настоящей женщины".

Напомним, недавно Даша Астафьева показала, как раздавала еду бабушкам и дедушкам на Дорогожичах в Киеве. Певица сделала доброе дело и приняла участие в акции "Обід без бід" благотворительного фонда "Життєлюб".

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