Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тыква, тушенная с яблоками

Дата публикации
Просмотры
18к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тыква, тушенная с яблоками

Фото: Credits

Это блюдо можно есть как холодным, так и теплым.

Это очень простое в приготовлении блюдо, которое обязательно понравится вашим близким. Есть такую тыкву с яблоками можно как десерт или как завтрак. А вот дополнить вкус можно сметаной.

Ингредиенты:

  • тыква - 800 г
  • яблоки - 400 г
  • сливочное масло - 2 ст. л.
  • сахар - 2 ст. л.
  • вода - 0,5 ст.
  • грецкие орехи - 150 г
  • корица
  • соль

Приготовление:

Тыкву хорошо помойте и очистите от кожицы и семян. То же самое сделайте с яблоками.

Нарежьте тыкву и яблоки небольшими пластинками, примерно по 1 см толщиной. Положите их в кастрюлю или сотейник, залейте водой, добавьте сахар, сливочное масло и щепотку соли. Тушите до мягкости тыквы.

Перед подачей посыпьте блюдо молотой корицей.

Приятного аппетита!

Читайте также: Как приготовить тыкву с сыром - простой рецепт

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
18к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация