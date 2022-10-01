Тыква, тушенная с яблоками

Это блюдо можно есть как холодным, так и теплым.

Это очень простое в приготовлении блюдо, которое обязательно понравится вашим близким. Есть такую тыкву с яблоками можно как десерт или как завтрак. А вот дополнить вкус можно сметаной.

Ингредиенты:

тыква - 800 г

яблоки - 400 г

сливочное масло - 2 ст. л.

сахар - 2 ст. л.

вода - 0,5 ст.

грецкие орехи - 150 г

корица

соль

Приготовление:

Тыкву хорошо помойте и очистите от кожицы и семян. То же самое сделайте с яблоками.

Нарежьте тыкву и яблоки небольшими пластинками, примерно по 1 см толщиной. Положите их в кастрюлю или сотейник, залейте водой, добавьте сахар, сливочное масло и щепотку соли. Тушите до мягкости тыквы.

Перед подачей посыпьте блюдо молотой корицей.

Приятного аппетита!

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