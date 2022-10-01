Тыква, тушенная с яблоками

Это блюдо можно есть как холодным, так и теплым.
Это очень простое в приготовлении блюдо, которое обязательно понравится вашим близким. Есть такую тыкву с яблоками можно как десерт или как завтрак. А вот дополнить вкус можно сметаной.
Ингредиенты:
- тыква - 800 г
- яблоки - 400 г
- сливочное масло - 2 ст. л.
- сахар - 2 ст. л.
- вода - 0,5 ст.
- грецкие орехи - 150 г
- корица
- соль
Приготовление:
Тыкву хорошо помойте и очистите от кожицы и семян. То же самое сделайте с яблоками.
Нарежьте тыкву и яблоки небольшими пластинками, примерно по 1 см толщиной. Положите их в кастрюлю или сотейник, залейте водой, добавьте сахар, сливочное масло и щепотку соли. Тушите до мягкости тыквы.
Перед подачей посыпьте блюдо молотой корицей.
Приятного аппетита!
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