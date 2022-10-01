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Гарбуз, тушкований із яблуками

Дата публікації
Перегляди
18к
Час на прочитання
1 хв
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Гарбуз, тушкований із яблуками

Фото: Credits

Ця страва смакує як холодною так і теплою.

Це надзвичайно просто у приготуванні страва, яка обов’язково сподобається вашим близьким. Їсти такий гарбуз із яблуками можна як десерт, або як сніданок. А ось доповнити смак можливо сметаною.

Інгредієнти:

  • гарбуз - 800 г
  • яблука - 400 г
  • вершкове масло - 2 ст. л.
  • цукор - 2 ст. л.
  • вода - 0,5 склянки
  • волоські горіхи - 150 г
  • кориця
  • сіль

Приготування:

Гарбуз добре помийте, обітріть та почистіть від шкірки і насіння. Те ж саме зробіть із яблуками.

Наріжте гарбуз та яблука невеликими пластинками, приблизно 1 см завтовшки. Покладіть їх у каструльку чи сотейник, залийте водою, додайте цукор, вершкове масло та щіпку солі. Тушкуйте до м'якості гарбуза.

Перед подаванням посипте страву меленою корицею.

Смачного!

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Дата публікації
Перегляди
18к
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