Гарна Даша Астаф'єва попозувала у приспущеному халатику та в ковдрі

Співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва вирішила підтримати одного з українських виробників постілі та аксесуарів для дому.
Так, Даша Астаф'єва стала обличчям одного з українських брендів, які виробляють постіль.
На сторінці в Instagram зірка розмістила серію знімків, на яких постає в затишній домашній атмосфері. Даша знялася у фотосесії, під час якої позувала у шовковому домашньому халаті, закутана у ковдру та з рушником на голові.
На одному з фото Астаф'єва зображена, сидячи на ліжку та бавлячись з домашнім улюбленцем.
"Моя осінь тепла і з бажанням цінувати і зберегти у згадках кожен день", - коротко підписала світлини Астаф'єва.
Своєю чергою, шанувальники наробили Даші компліментів: "гарна дуже", "пощастить чоловіку з такою дружиною", "як завжди дуже гарна і неперевершена", "ви просто чудо, втілення справжньої жінки".
Нагадаємо, не так давно Даша Астаф'єва показала, як роздавала їжу бабусям та дідусям на Дорогожичах у Києві. Співачка зробила добру справу і взяла участь у акції "Обід без бід" благодійного фонду "Життєлюб".
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