Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер во второй раз станут родителями

Супруги воспитывают дочь.
Старшая дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и актер Крис Пратт ожидают пополнения в семье.
Стало известно, что Кэтрин во второй раз беременна. Об этом сообщило издание Daily Mail. Журналисты успели сделать несколько снимков беременной дочери Шварценеггера. На фото видно, что у Кэтрин уже большой животик. Сами же влюбленные решили пока не делиться этой радостной новостью.
Кстати, 13 декабря Кэтрин отпраздновала свой день рождения. Звезде исполнилось 32 года. Крис трогательно поздравил свою любимую с праздником. Он сильно любит и обожает Кэтрин.
"Я даже не могу представить, как бы я жил без тебя. Ты прекрасная жена, мать и мачеха. Я благодарен тебе за все", — обратился к своей любимой актер.
Напомним, Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года. Девятого августа 2020 года у влюбленных родилась дочь. Кроме того, у Криса есть сын от актрисы Анны Фэрис.
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