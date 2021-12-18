Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер во второй раз станут родителями

Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер во второй раз станут родителями

Супруги воспитывают дочь.

Старшая дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин и актер Крис Пратт ожидают пополнения в семье.

Стало известно, что Кэтрин во второй раз беременна. Об этом сообщило издание Daily Mail. Журналисты успели сделать несколько снимков беременной дочери Шварценеггера. На фото видно, что у Кэтрин уже большой животик. Сами же влюбленные решили пока не делиться этой радостной новостью.

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт / instagram.com/katherineschwarzenegger

Кстати, 13 декабря Кэтрин отпраздновала свой день рождения. Звезде исполнилось 32 года. Крис трогательно поздравил свою любимую с праздником. Он сильно любит и обожает Кэтрин.

"Я даже не могу представить, как бы я жил без тебя. Ты прекрасная жена, мать и мачеха. Я благодарен тебе за все", — обратился к своей любимой актер.

Напомним, Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер поженились в июне 2019 года. Девятого августа 2020 года у влюбленных родилась дочь. Кроме того, у Криса есть сын от актрисы Анны Фэрис.

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