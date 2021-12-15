Голосование провели среди сотни тысяч туристов из разных стран.

Главный венгерский рождественский ярмарок в Будапеште выбрали лучшим в Европе.

Также читайте Виндзорский замок готовится к Рождеству: как выглядит праздничная елка королевы Елизаветы II

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 декабря.

Отмечается, что голосование было проведено среди сотни тысяч туристов из разных стран. Оценивали не только рождественские украшения и лотки с едой, но и культурные развлечения и концерты.

В пятерку лучших вошли также ярмарки в швейцарском городе Базель, австрийской Вене и два ярмарка во французских городах Метц и Монбельяр. Но настоящей неожиданностью стал румынский ярмарок в Крайовой. Он занял шестое место, обогнав германские, португальские и бельгийские города.

Все эти ярмарки в прошлом году помешала провести пандемия коронавируса. В этом году праздничные мероприятия начались благодаря соблюдению карантинных правил и наличию COVID-сертификатов у посетителей.

Читайте также: