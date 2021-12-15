Голосование провели среди сотни тысяч туристов из разных стран.
Главный венгерский рождественский ярмарок в Будапеште выбрали лучшим в Европе.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 15 декабря.
Отмечается, что голосование было проведено среди сотни тысяч туристов из разных стран. Оценивали не только рождественские украшения и лотки с едой, но и культурные развлечения и концерты.
В пятерку лучших вошли также ярмарки в швейцарском городе Базель, австрийской Вене и два ярмарка во французских городах Метц и Монбельяр. Но настоящей неожиданностью стал румынский ярмарок в Крайовой. Он занял шестое место, обогнав германские, португальские и бельгийские города.
Все эти ярмарки в прошлом году помешала провести пандемия коронавируса. В этом году праздничные мероприятия начались благодаря соблюдению карантинных правил и наличию COVID-сертификатов у посетителей.
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