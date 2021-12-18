Кріс Пратт та Кетрін Шварценеггер вдруге стануть батьками

Подружжя виховує доньку.

Старша дочка Арнольда Шварценеггера Кетрін та актор Кріс Пратт очікують на поповнення в родині.

Стало відомо, що Кетрін вдруге вагітна. Про це повідомило видання Daily Mail. Так, журналісти встигли зробити декілька знімків вагітної доньки Шварценеггера. На фото видно, що у Кетрін вже чималий животик. Самі ж закохані вирішили поки не ділитися цією радісною новиною.

Кетрін Шварценеггер та Кріс Пратт / instagram.com/katherineschwarzenegger

До речі, 13 грудня Кетрін відсвяткувала свій день народження. Зірці виповнилося 32 роки. Кріс зворушливо привітав свою кохану зі святом. Так, він палко кохає та обожнює Кетрін.

"Я навіть не можу уявити, як би я жив без тебе. Ти прекрасна дружина, мати та мачуха. Я вдячний тобі за все", - звернувся до своєї коханої актор.

Нагадаємо, Кріс Пратт та Кетрін Шварценеггер одружилися у червня 2019 року. Дев'ятого серпня 2020 року у закоханих народилася донька. Окрім того, у Кріса є син від акторки Анни Феріс.

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