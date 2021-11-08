Ксения Мишина о лечении в психбольнице: "Ходить тогда я не могла, боялась"

Артистка откровенно рассказала о непростом периоде в ее жизни.

Украинская актриса Ксения Мишина откровенно продолжает рассказывать фанам о непростом периоде своей жизни.

Как ранее признавалась артистка, в свое время она даже попала в психбольницу, звезду мучили панические атаки. На этот раз Мишина поделилась, как проходило ее лечение. Ксения призналась, что в психбольнице оказалась по собственному желанию, поскольку искала ответы.

"Зайдя в приемный кабинет, мне стало еще хуже. Поверьте стены этого заведения не вдохновляют. Послушав мою историю, полную ужаса и бессилия, врач сухо произнесла: "Невроз. Но жить с этим можно. А с психотерапевтом, к которому я тебя отправлю, ты быстро со всем справишься". Так началась моя новая глава, и именно с этого момента в ней появился первый лучик", — поделилась Ксения.

instagram.com/misha.k.ua

Именно тот врач, к которому артистку направили, изменил ее жизнь. Мишина вспомнила, что к ее первому психотерапевту ее привезли:

"К ней меня привезли, потому что ходить тогда я не могла, точнее боялась. На тот момент со мной в сумочке всегда были: электронный тонометр, чтобы измерять давление, корвалол и каптопресс, на случай если я вдруг начну умирать. Первое, о чем терапевт со мной договорилась, это о том, что в ближайшее время я сменю этот набор бабушки, на набор девушки. Спойлер: на это у меня ушёл год, в течении которого я постепенно оставляла дома то одно, то другое, тренируя доверие к миру", — призналась Мишина.

Со специалистом актриса занималась в течение трех месяцев, и, признается, много что за то время прошла и осознала:

"Постепенно я вскрывала такие слои психики, к которым раньше даже боялась притронуться и именно этот страх и блокировал меня, мое сознание и тело. Это было больно, но честно и верно. Это вдохновляло. Я отвечала себе на такие вопросы, от которых шли мурашки по всему телу. Я рыдала, кричала, била подушки. И я очень ее полюбила, только она понимала меня в тот период жизни и мои панические атаки постепенно уходили. Она посеяла во мне зерно, самое главное зерно моей жизни: верить себе!" – поделилась Мишина.

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