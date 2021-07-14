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Квиткова и Добрынин рассекретили редкое имя сына

Квиткова и Добрынин рассекретили редкое имя сына

Квиткова и Добрынин рассекретили редкое имя сына

instagram.com/kvittkova

Пара выбрала необычное имя для мальчика.

Экс-"Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова, которые впервые стали родителями, рассекретили имя сына.

В фотоблоге новоиспеченные родители запостили новые чувственные снимки с новорожденным и поделились, что решили назвать малыша Львом.

© instagram.com/kvittkova
instagram.com/kvittkova

"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш лучший сын", — написала блогерша.

Со своей стороны, ведущий признался, что "космически радуется" их с Дашей сыном.

"Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви", — заявил знаменитость.

© instagram.com/nikitadobrynin
instagram.com/nikitadobrynin

В ответ фолловеры писали, что у влюбленных красивая семья.

  • Невероятно красивые
  • Такие красивые
  • Вы прекрасны
  • Такие классные! Счастья вам

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды. Также блогерша показала фигуру через сутки после рождения первенца.