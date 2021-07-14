Квиткова и Добрынин рассекретили редкое имя сына

Пара выбрала необычное имя для мальчика.

Экс-"Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова, которые впервые стали родителями, рассекретили имя сына.

В фотоблоге новоиспеченные родители запостили новые чувственные снимки с новорожденным и поделились, что решили назвать малыша Львом.

instagram.com/kvittkova

"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш лучший сын", — написала блогерша.

Со своей стороны, ведущий признался, что "космически радуется" их с Дашей сыном.

"Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви", — заявил знаменитость.

instagram.com/nikitadobrynin

В ответ фолловеры писали, что у влюбленных красивая семья.

Невероятно красивые

Такие красивые

Вы прекрасны

Такие классные! Счастья вам

Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды. Также блогерша показала фигуру через сутки после рождения первенца.

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