Квиткова и Добрынин рассекретили редкое имя сына

Пара выбрала необычное имя для мальчика.
Экс-"Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова, которые впервые стали родителями, рассекретили имя сына.
В фотоблоге новоиспеченные родители запостили новые чувственные снимки с новорожденным и поделились, что решили назвать малыша Львом.
"Спасибо, что выбрал нас, Лев. Наш лучший сын", — написала блогерша.
Со своей стороны, ведущий признался, что "космически радуется" их с Дашей сыном.
"Даша умножила нашу любовь на х1000000. Проникаюсь сильнейшим уважением к каждой женщине, которая прошла этот непростой этап, роды. Космически рад нашему красавцу. Лев. Ты наша сила, наше сердце и счастье каждого дня. Особенно новая сила любви", — заявил знаменитость.
В ответ фолловеры писали, что у влюбленных красивая семья.
- Невероятно красивые
- Такие красивые
- Вы прекрасны
- Такие классные! Счастья вам
Напомним, ранее Даша Квиткова рассказала, как прошли ее роды. Также блогерша показала фигуру через сутки после рождения первенца.