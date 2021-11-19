У артиста родился сын.

Известный рэпер, экс-участник группы "Грибы" KYIVSTONER впервые стал отцом.

Любимая артиста, Алина, родила ему мальчика. Радостной новостью влюбленные поделилась на своих страницах в Instagram. В частности, они опубликовали черно-белое фото, на котором малыш своей крохотной ручкой держит папу за пальчик.

KYIVSTONER стал отцом / instagram.com/kyivstoner

"Алина, ты самая сильная и самая невероятная женщина в мире. Спасибо тебе за то, что ты рядом. Спасибо тебе за то, что подарила смысл жизни!" – поделился своими эмоциями счастливый папа.

В частности, избранница рэпера отметила, что любит Альберта и сына больше жизни.

"Я люблю вас больше жизни. Вы мои самые лучшие мужчины. Спасибо за абсолютное счастье!" – подписала фото Алина.

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