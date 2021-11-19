В артиста народився син.

Відомий репер, ексучасник гурту "Гриби" KYIVSTONER вперше став батьком.

Так, кохана артиста, Аліна, народила йому хлопчика. Радісною новиною закохані поділилася на своїх сторінках в Instagram. Зокрема, вони опублікували чорно-біле фото, на якому малюк своєю крихітною ручкою тримає татуся за пальчик.

KYIVSTONER став батьком / instagram.com/kyivstoner

"Аліно, ти найсильніша і найнеймовірніша жінка у світі. Дякую тобі за те, що ти поруч. Дякую тобі за те, що подарувала сенс життя!" - поділився своїми емоціями щасливий татусь.

Зокрема, обраниця репера зазначила, що кохає Альберта та сина понад усе.

"Я кохаю вас понад усе. Ви мої найкращі чоловіки. Дякую за цілковите щастя!" - підписала фото Аліна.

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