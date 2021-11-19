У Санкт-Петербурзі підлітки біля храму зробили фото зі спущеними штанами

Юнаків розшукала та затримала поліція, їх звинувачують у образі почуттів віруючих.

Поліція Санкт-Петербурга (Російська Федерація) затримала двох підлітків, які опублікували в соцмережі Instagram провокаційні фотографії на тлі собору Спаса на Крові.

Про це повідомляє російське видання "Фонтанка".

На опублікованих кадрах двоє молодих людей демонстративно спустили штани, один з них повернутий лицем, інший — спиною. На задньому плані видніється відомий петербурзький храм.

Знімки почали розходитися в Мережі у п'ятницю, 19 листопада, але зроблені вони були ще в липні цього року. "Всім доброго дня, з вами ринок, хлопці", - таким підписом супроводжувався пост, який на теперішній час уже видалено.

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Російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею 148 КК РФ (порушення права на свободу совісті та віросповідань). Оперативно були встановлені та затримані 15 та 17-річний петербуржці. Обох привезли до відділу поліції для пояснень.

Відповідно до російського законодавства кримінальна відповідальність за статтею про образу почуттів віруючих настає із 16 років.

Нагадаємо, раніше співробітники Слідчого комітету Росії розпочали пошук авторів відео, на яке потрапили “елементи одностатевого статевого акту” біля Могили Невідомого Солдата поряд із Кремлем.

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