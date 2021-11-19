57-річна Лоліта зізналась, що вживала наркотики

Зірка спробувала заборонені речовини в 40 років.

Співачка Лоліта Мілявська зізналась, що свого часу вживала наркотичні речовини.

На YouTube-каналі Galich Ida знаменитість розповіла, що вперше спробувала наркотики у 40 років, втім, через рік вже зав’язала з цією пагубною звичкою.

"Я спробувала в 40, а в 41 вже зав'язала, тому що одного чудового ранку я на себе подивилася у дзеркало і зрозуміла, що я не спала три доби. Раптом ти усвідомлюєш, що таке тиск. І це тільки початок проблеми, бо потім нервова система дуже довго повертається», - поділилася виконавиця.

Лоліта Мілявська / скріншот з відео

Окрім того, вона додала, що в неї дуже сильний інстинкт самозбереження. Також Лоліта хвилювалася за своїх рідних, адже розуміла, якщо вона не припинить вживати наркотики, то їй довго не жити.

"Коли я зрозуміла, що якщо я це продовжу, то мені просто великими літерами пизд*ць. Я подумала, що я наче не все заспівала, а ще в мене багато номерів, а ще в мене маленька дитина… І все це було дуже важливо. Я не хотіла від цього відмовлятися", - наголосила зірка.

Лоліта додала, що їй пощастило, адже в неї не виникла залежність. Втім, вона переконана, що досі відчуває на собі наслідки вживання наркотиків. Так, виконавиця вважає, що її проблеми зі здоров’ям виникають саме через це.

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