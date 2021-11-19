Катерина Осадча вперше засвітила обличчя крихітного сина

Сьогодні Данилові виповнилося три місяці.

Незмінна ведуча програми "Світське життя" Катерина Осадча щаслива молода мама.

Зірка поділилася з шанувальниками радісною подією у її родині. Так, сьогодні, 19 листопада, виповнюється три місяці молодшому сину Осадчої та її чоловіка, продюсера та ведучого Юрія Горбунова, Данилові.

instagram.com/kosadcha

Про що ведуча розповіла в Instagram. Вона запостила рідкісні фотографії з молодшим сином та навіть дещо засвітила його обличчя:

"Сьогодні Данилові три місяці. Три місяці нового відчуття багатоканальної любові до синів, коли любові вистачає на трьох. Данилко ще навіть не уявляє, які в нього круті брати і яке цікаве життя в нього попереду", - підписала кадри молода мама.

instagram.com/kosadcha

Своєю чергою, підписники сторінки Катерини кинулися її вітати: "Мої вітання. Нехай росте здоровенький і буде щасливий", "Дуже ніжні фото! Від них так і віє спокоєм і любов'ю!", "Неймовірно ніжна! Мадонна! Чарівна".

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