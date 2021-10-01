Леди Гага выпустила альбом совместно с 95-летним джазовым исполнителем

Артистка спела вместе с Тони Беннеттом.
Американская певица и продюсер Леди Гага, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, выпустила джазовый альбом вместе с певцом Тони Беннеттом.
Это уже вторая совместная работа артистов. Альбом получил название Love for Sale. Презентация новой работы артистов состоялась в прямом эфире во время концерта, на котором Леди Гага исполнила джазовые композиции таких исполнителей, как Коула Портера, Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры.
Кроме этого, звезда спела свою песню Poker Face в джазовой обработке.
Отметим, первый совместный альбом Cheek to Cheek Леди Гага и Тони Беннетт выпустили в 2014 году.
К слову, Love for Sale — это последняя пластинка для 95-летнего Беннетта. Он уходить со сцены из-за болезни Альцгеймера.
Напомним, недавно ONUKA запремьерила красочный клип-антиутопию о равнодушии людей. 30 сентября состоялась премьера видео на трек GUMA.