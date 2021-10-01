Леді Гага випустила альбом спільно з 95-річним джазовим виконавцем

Артистка заспівала разом з Тоні Беннеттом.
Американська співачка та продюсерка Леді Гага, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, випустила джазовий альбом разом зі співаком Тоні Беннеттом.
Так, це вже друга спільна робота артистів. Альбом отримав назву Love for Sale. Презентація нової роботи артистів відбулася в прямому ефірі під час концерту, на якому Леді Гага виконала джазові композиції таких виконавців, як Коула Портера, Елли Фіцджеральд, Френка Сінатри.
Окрім цього, зірка заспівала свою пісню Poker Face в джазовій обробці.
Зазначимо, перший спільний альбом Cheek to Cheek Леді Гага та Тоні Беннетт випустили 2014 року.
До слова, Love for Sale – це остання платівка для 95-річного Беннетта. Він йтиме зі сцени через хворобу Альцгеймера.
Нагадаємо, нещодавно ONUKA запрем'єрила барвистий кліп-антиутопію про байдужість людей. 30 вересня відбулася прем'єра відео на трек GUMA.