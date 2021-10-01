Леді Гага випустила альбом спільно з 95-річним джазовим виконавцем

Артистка заспівала разом з Тоні Беннеттом.

Американська співачка та продюсерка Леді Гага, справжнє ім'я якої Стефані Джерманотта, випустила джазовий альбом разом зі співаком Тоні Беннеттом.

Леді Гага та Тоні Беннетт / Associated Press

Так, це вже друга спільна робота артистів. Альбом отримав назву Love for Sale. Презентація нової роботи артистів відбулася в прямому ефірі під час концерту, на якому Леді Гага виконала джазові композиції таких виконавців, як Коула Портера, Елли Фіцджеральд, Френка Сінатри.

Окрім цього, зірка заспівала свою пісню Poker Face в джазовій обробці.

Зазначимо, перший спільний альбом Cheek to Cheek Леді Гага та Тоні Беннетт випустили 2014 року.

До слова, Love for Sale – це остання платівка для 95-річного Беннетта. Він йтиме зі сцени через хворобу Альцгеймера.

Нагадаємо, нещодавно ONUKA запрем'єрила барвистий кліп-антиутопію про байдужість людей. 30 вересня відбулася прем'єра відео на трек GUMA.

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