Леся Никитюк стала ведущей шоу на 1+1

Знаменитость будет вести "Липсинк баттл" вместе с Потапом.

Уже этой весной на телеканале 1+1 выйдет второй сезон шоу звездных пародий "Липсинк баттл".

Создатели шоу долгое время интриговали сменой ведущих, а зрители в социальных сетях думали, кто это может быть.

Сегодня на телеканале 1+1 вышел долгожданный проморолик, в котором появилась пара новых ведущих шоу. Так, второй сезон главного шоу пародий будет вести Леся Никитюк и Потап.

Леся, поразившая в ролике смелым платьем с ярким розовым фламинго, рассказала, чем будет удивлять зрителей новый сезон:

"Во-первых, мной, а во-вторых, мной и Потапом, потому что такого крутого партнера у меня еще не было! А в-третьих, участниками, потому что такое количество звезд как здесь, можно увидеть в безоблачную погоду на небе и то в Намибии. Будет круто, я очень переживаю, чтобы вам понравилось, жду вашего хорошего настроения", — сказала Никитюк.

Также телеведущая добавила, как ей работается в паре с Потапом:

"У меня на Потапа большие планы, которые именно не скажу, но скажу одно, Настя Каменских с ним тоже начинала как партнерша по сцене", — заинтриговала Леся.

Потап и Леся Никитюк / пресс-служба канала "1+1"

Потап добавил, что ему очень интересно работать с Лесей в паре и поделился, кого бы сам залипсил:

"Я уже в ожидании нового сезона, он точно удивит всех. Да, некоторые наши участники будут пародировать не сами, а со своими детьми. Это будет феерично. А если бы я сам был участником, то спародировал бы Николая Мозгового".

Потап / пресс-служба канала "1+1"

Отметим, что телеведущая в первом сезоне сама выступала в роли участника шоу и дошла до суперфинала. Леся поразила зрителей перевоплощением во Фредди Меркьюри, Адель и Раису Кириченко.

В шоу "Липсинк батл" известные личности перевоплощаются в звезд мирового шоу-бизнеса под хиты, которые знают и любят все. Главная задача звезд – максимально убедительно воспроизвести песню, копируя мимику, внешний вид, манеру держаться на сцене оригинального исполнителя хита. Участники проекта разобьются на пары и устроят между собой неистовый батл за звание лучшего пародиста. Также зрителей ожидают сюрпризы и нововведения. Да, некоторые звезды выйдут на сцену главного шоу пародий не один, а в паре со своим ребенком. Маленький помощник и сам превратится в яркую личность.

Так, впервые на шоу "Липсинк баттл" приедут приглашенные суперзвезды, которые споют любимые хиты украинцев, а также представят новые треки.

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