Жена Романа Сасанчина набила тату на полруки

Иванна захотела перемен во внешности.

Жена украинского певца, победителя "Голосу.Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина Иванна решилась на изменения в своем теле.

В течение дня Роман интриговал поклонников, что его любимую ждут перемены, которые будут просто "взрывом мозга". "Друзья, куда мы сейчас едем с Иванкой... Вы себе даже не представляете. Мама моя как узнает, она меня убьет, наверно. Но, надеюсь, этого не произойдет", — сказал Сасанчин.

Чуть позже в сторис своей страницы в Instagram артист запостил видео из тату-салона, на котором его жене делают татуировку на запястье.

instagram.com/annavi_i

Пока Иванна полностью не показала рисунок, однако на некоторых кадрах видно, что это изображение рук, пальцы которых скрещены между собой.

instagram.com/annavi_i

instagram.com/annavi_i

instagram.com/annavi_i

Впрочем, любимая Сасанчина заинтриговала, что татуировка – это не те изменения, о которых она говорила. И что дальше поклонников пары ожидает настоящая неожиданность.

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