Жена Романа Сасанчина набила тату на полруки

Иванна захотела перемен во внешности.
Жена украинского певца, победителя "Голосу.Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина Иванна решилась на изменения в своем теле.
В течение дня Роман интриговал поклонников, что его любимую ждут перемены, которые будут просто "взрывом мозга". "Друзья, куда мы сейчас едем с Иванкой... Вы себе даже не представляете. Мама моя как узнает, она меня убьет, наверно. Но, надеюсь, этого не произойдет", — сказал Сасанчин.
Чуть позже в сторис своей страницы в Instagram артист запостил видео из тату-салона, на котором его жене делают татуировку на запястье.
Пока Иванна полностью не показала рисунок, однако на некоторых кадрах видно, что это изображение рук, пальцы которых скрещены между собой.
Впрочем, любимая Сасанчина заинтриговала, что татуировка – это не те изменения, о которых она говорила. И что дальше поклонников пары ожидает настоящая неожиданность.
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